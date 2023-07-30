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Российские ВС нанесли удар возмездия за обстрел Украиной мирного населенного пункта Теткино в Курской области. 29 июля был поражен крупный склад с боеприпасами противника.

На опубликованной в Сети видеозаписи виден мощный взрыв, после которого в небо поднимается огромный столб черного дыма. Также на объекте начинается вторичная детонация и пожар.

Склад боевиков находился к Северу от Белополья Сумской области. Именно оттуда украинская армия регулярно обстреливает приграничные территории, больше всего достается как раз курскому региону.

Напомним, ВСУ также обстреливает Белгородскую и Брянскую области, запускает беспилотные аппараты по Москве и Подмосковью. Причем военного смысла в этих ударах нет, Киев осознанно пытается бить по мирному населению.

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