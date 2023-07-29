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Под Ореховым на Запорожском направлении бойцы подразделения «Спарта» отразили очередную атаку ВСУ. Портал «Русская весна» опубликовало видеозапись уничтожения вражеской колонны с бронетехникой.

На кадрах запечатлены моменты ликвидации нескольких боевых машин противника. Мощные удары наносятся один за другим, из-за чего непрерывно звучат взрывы, а на месте бронетехники вздымаются вверх пламя и черный дым. Уточняется, что данный эпизод произошел, когда ВСУ попытались в очередной раз прорваться к населенному пункту Работино.

Именно Запорожское направление ВСУ выбрали главным для решающего контрудара, сообщили ранее западные СМИ. По словам журналистов, ссылающихся на чиновников Пентагона, Киев бросил в бой главные силы, которые находились в резерве и вели подготовку к основной фазе контрнаступления.

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