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15 июля в Подмосковье произошел инцидент с подростком, протаранившим остановку на автомобиле Mercedes. Выяснилось, что ключи от автомобиля он тайком забрал у отца, чтобы прокатиться.

Произошло это неподалеку от дома №8 на улице Ивановской в Химках. Подросток не был под воздействием алкоголя, что подтверждено тестом, но все же не сумел справиться с управлением. Машину занесло на повороте, при этом она врезалась прямо в остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадали четыре человека. Причем один из них сперва попал в реанимацию, а затем в хирургическое отделение.

Остальные трое рабочих, попавших под машину, отделались легкими травмами. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и подробности данного инцидента.

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