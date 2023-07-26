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Подавляющее большинство любителей кофе допускают три ошибки, которые делают бодрящий напиток опасным для здоровья. О них подробно рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Напиток моментально повышает кислотность, что приводит к развитию заболеваний ЖКТ. Это относится не только к людям, которые уже страдают от гастрита или имеют предрасположенность к нему, но и к тем, кто совершенно здоров.

Кроме того, после употребления кофе нужно пить много воды, сообщила врач. По ее словам, кофеин помогает выводить из организма жидкость, поэтому ее недостаток необходимо компенсировать. В противном случае кофе не бодрит, а напротив, вызывает проблемы с концентрацией и усталость.

Третья ошибка – это употребление кофе, чтобы взбодриться после бессонной ночи. Делать этого тоже нельзя, так как кофеин усугубит стресс, вызванный отсутствием сна, не позволит сосредоточиться, а также спровоцирует спутанность сознания.

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