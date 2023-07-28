В разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, предупредила о том, что зеленый чай не рекомендуется употреблять при проблемах с желудком, высоким давлением и нарушениями сна.

По словам специалиста, в некоторых случаях зеленый чай может оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка лучше воздержаться от его употребления, чтобы не усугублять проблему.

Также зеленый чай содержит кофеин, который обладает тонизирующим эффектом. Поэтому его употребление не рекомендуется, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей или имеет нарушения сна.

Марият Мухина подчеркнула, что кофеин может незначительно повысить артериальное давление. Поэтому людям с уже высокими показателями давления лучше ограничить употребление этого напитка.