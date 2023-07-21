Лишние килограммы, появляющиеся из-за жира, несут вред здоровью. Особенно опасным является жир вокруг талии, который выделяет опасные для организма вещества, сообщила диетолог Анна Кривошеева.

Она пояснила, что примерно 90 процентов жировых отложений скапливается непосредственно под кожей. Но есть еще и висцеральный жир. Он располагается под твердой брюшной стенкой и выполняет важные функции по защите организма.

Очень важно, чтобы объем висцерального жира не превышал нормальный уровень. В противном случае живот человека становится похожим на арбуз. Чаще всего такая картина встречается у мужчин, которые накапливают больше плохих жиров.

Вред висцерального жира заключается в выделении цитокинов – белков, провоцирующих воспалительные процессы в организме. Из-за них могут развиваться хронические патологические состояния и сердечно-сосудистые заболевания. Также внутрибрюшной жир со временем производит предшественника такого белка, как ангиотензин. Из-за него часто повышается артериальное давление и возникает сужение сосудов.