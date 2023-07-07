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На складе распределительного центра Ozon в Екатеринбурге была отмечена вспышка коварной менингококковой инфекции. Двое сотрудников компании скончались от болезни буквально в течение суток. По словам врача-инфекциониста из Урала, случаи заболевания менингококковой инфекцией отмечаются крайне редко, однако в большинстве случаев заканчиваются трагически.

Врач-инфекционист отмечает, что данное заболевание циркулирует в окружающей среде, предпочитая размножаться в местах компактного нахождения большого количества людей. Обычно в России вспышки данного заболевания отмечаются в детских садах, общежитиях или казармах. При этом в среднем на 20 тысяч человек отмечается всего один тяжелый случай течение болезни.

Бактериальная инфекция легко уничтожается практически любым антибиотиком. Однако данное заболевание «любит» молодых и здоровых людей с сильным иммунитетом. Поскольку сильны иммунный ответ способен вызвать септический шок или «цитокиновый шторм». Одномоментная гибель большого количества менингококка в крови приводит к тяжелым формам течения заболевания. При этом ослабленный организм позволяет бактериям свободно перемещаться в крови, что позволяет антибиотикам легко уничтожать заболевание без вреда для организма.

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