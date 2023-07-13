Новоиспеченная возлюбленная Курбана Омарова опубликовала в Сети фотографии, вынудившие подписчиков заподозрить ее в беременности. Валерия на них запечатлена в небесно-голубом платье, явно подчеркивающем некоторые изменения, произошедшие с ее фигурой.

На снимках Валерия позирует вместе со своим возлюбленным – бизнесменом Курбаном Умаровым. Но ни он, ни девушка не комментируют слухи о беременности, мгновенно разнесшиеся по интернету.

«Жизнь полна неожиданностей, но находить их в любимом человеке — это нечто особенное», – подписал снимок бизнесмен, что также навело поклонников на мысль, что его возлюбленная ждет ребенка.

Впрочем, далеко не все пользователи считают, что Валерия забеременела. Некоторые пишут, что все дело в ткани, из которой изготовлено платье. Именно из-за нее образуются складки, создающие иллюзию изменений в фигуре девушки.