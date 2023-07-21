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Вратарь, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» и сборную Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма вместе со своей девушкой стал жертвой грабителей. Об этом сообщает французский портал Actu17.

Сообщается, что в ночь на пятницу в дом известного французского футболиста, расположенного в Париже, пробрались бандиты. Грабители избили вратаря сборной Франции вместе с его девушкой, потом связали их и ограбили. По предварительным данным, примерная сумма награбленного составляет около 500 тысяч евро.

Однако бандиты решили также похитить и самого футболиста вместе с его девушкой. По счастливому стечению обстоятельств Доннарумма смог освободиться и сбежать вместе со своей девушкой. Они укрылись от грабителей в здании одного из отелей, расположенного недалеко от дома футболиста.

Сотрудники отеля оказали потерпевшим первую помощь и вызвали представителей правоохранительных органов. Сообщается, что к расследованию дела были подключены сотрудники отдела парижской полиции по борьбе с бандитизмом.

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