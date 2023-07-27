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Очередное «чудо-оружие» от Вашингтона, которое ожидает Киев, будет уничтожено российскими ВС точно так же, как западная техника. Речь идет об истребителях F-16, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В распоряжении России имеются современные комплексы противовоздушной обороны, которые быстро разделаются с западными боевыми самолетами. Поэтому киевский режим напрасно надеется, что F-16 помогут ВСУ добиться перелома в зоне специальной военной операции, цитирует спикера РИА Новости.

Володин напомнил, что термин «вундерваффе» или «чудо-оружие» был придуман Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом в годы Второй мировой. Тогда это был отличный пропагандистский ход и не более того. Чем закончила фашистская Германия, которая гналась за все новыми видами оружия, все хорошо знают.

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