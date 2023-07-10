Военнослужащий ВС РФ спас жизнь пленному россиянину, которого боевики украинской армии заставляли идти с ними на штурм. Произошло это после разгрома одного из подразделений противника, которое пыталось атаковать позиции российских войск.

Вражеский штурм был отражен, ВС РФ удалось ликвидировать большую часть боевиков. В живых осталось лишь несколько человек, которые успели по окопам уйти к другим позициям. После этого к бойцам вышел пленный в гражданском, который рассказал о российском бойце, которое под страхом смерти заставляют идти в атаку вместе с военными ВСУ, причем без соответствующей экипировки и оружия.

«Сами боятся работать, поэтому людей без экипировки и оружия отправляют на убой, используют их как мясо. Это не по-человечески, не по-людски», – цитирует мужчину издание “Известия”.

Пленного удалось спасти, хотя сам он в это до сих пор не верит. Боец рассказал, что попал под интенсивный обстрел кассетными боеприпасами и вполне мог погибнуть. Также он добавил, что боевики ВСУ часто используют военнопленных, заставляя их сопровождать украинские подразделения.

Он рассказал о пытках, которым подвергают пленных россиян националисты: