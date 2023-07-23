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Почти всю последнюю неделю ВС РФ наносят удары по Николаевской и Одесской областям. При этом ракеты в основном поражают портовую инфраструктуру на территории этих регионов. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, почему российские войска избрали именно такую тактику.

Он отметил, что ВСУ использовали зерновую сделку для доставки в порты и хранения на их территории оружия, техники, боеприпасов западного образца. Россия соблюдала договоренности и не трогала эти объекты, но после теракта на Крымском мосту они превратились в главные цели. Тем более, что и сделка уже закрыта.

Рожин отметил, что оценить потери украинской армии из-за этих ракетных ударов пока сложно. Но можно утверждать, что они достигли целей. Ведь на некоторых объектах до сих пор фиксируются пожары и вторичная детонация. Все остальное станет известно из заявлений украинских политиков. Ведь после потери большого количества оружия и техники они тут же начнут выпрашивать у Запада новые поставки, что не останется незамеченным.

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