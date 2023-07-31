Британский таблоид Daily Express рассказал о более двух тысячах украинских боевиков, которые проходят обучение в Окхэмптоне. Подразделения специального назначения, которые находятся сейчас в этом военном лагере, готовятся специально к захвату Крымского полуострова.

Они якобы будут атаковать Крым с воздуха, воды и суши и к Рождеству смогут установить над ним контроль. Военный эксперт Андрей Клинцевич высказал несогласие с подобными заявлениями.

Он пояснил, что российская армия ведет подготовку к боям самостоятельно и поэтому быстро адаптирует под существующие реалии полученный в зоне СВО опыт. Украинские же боевики тренируются под руководством британских инструкторов, которых точно не будет с ними в зоне спецоперации.

По мнению Клинцевича, обучение ВСУ у западных экспертов – это главная беда украинской армии. Британия и США считают себя самыми сильными в мире и поэтому ведут подготовку по методичкам времен Афганистана или даже Ирака. Однако ситуация на поле боя сильно отличается от противостояний в этих странах, с чем боевики ВСУ столкнутся сразу же по прибытию на фронт.