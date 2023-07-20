Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать ракеты «Оникс» и Х-22. Это высказывание прокомментировал военный аналитик Анатолий Матвийчук в интервью “Известиям”.

Он пояснил, что в распоряжении ВСУ имеются устаревшие и некачественные зенитно-ракетные комплексы. Они не в состоянии перехватывать сверхзвуковые противокорабельные ракеты даже в том случае, если радиолокационная станция их обнаружит.

Ракеты «Оникс» не только летят на малых высотах, как заявил Игнат, но еще и маневрируют прямо в полете, изменяя его траекторию. По этой причине даже после их обнаружения с помощью РЛС, предугадать дальнейшую траекторию практически невозможно.

Напомним, Игнат в ответ на вопрос журналистов о способности ПВО сбивать ракеты Х-22 и «Оникс» заявил, что она и обнаружить не в состоянии эти боезаряды, не говоря уже о перехвате.