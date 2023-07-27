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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ продемонстрировали настоящие «военные чудеса». Они, по ее мнению, вполне заслуживают «войти в учебники». Это высказывание прокомментировал военный аналитик Юрий Кнутов.

Он отметил, что Киев продолжает бросать свои подразделения в бой, несмотря на огромные потери. При этом разговоры о «чудесах» не прекращаются, несмотря на вполне очевидные факты. Киевскому режиму это нужно, чтобы требовать у Североатлантического альянса конвоев для сопровождения украинских судов с зерном.

Также украинская сторона может выдвигать и другие требования на Совете Украина-НАТО, созванного по просьбе президента Владимира Зеленского, рассказал Кнутов порталу «Свободная пресса».

Запад на все эти претензии отвечает, что в распоряжении Украины есть все необходимое для наступления. Поэтому Киев уже заявил о «решающей фазе» операции и даже очертил ключевые цели – Токмак и Мариуполь. Он бросил туда все резервы и будет продолжать это до середины сентября, пока не пойдут сильные осенние дожди. Считаться с потерями командование ВСУ не станет, уверен аналитик.

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