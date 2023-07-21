Военный эксперт Владимир Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал публикации ряда СМИ о возможной атаке ВСУ на Новороссийск. Он отметил, что в распоряжении ВСУ нет подводных дронов, о которых сообщают источники в Офисе президента Украины.

Он напомнил, что по данным СМИ Крымский мост атаковали подводные дроны REMUS 600 из Великобритании, которые были напичканы дополнительной взрывчаткой. Но на самом деле речь идет о других морских беспилотниках. Это полупогружные безэкипажные катера, которые хоть и погружаются в воду, чтобы быть менее заметными, но не способны производить атаки на большой глубине.

Великобритания же вряд ли даст Киеву своих подводных роботов. Все дело в том, что с их помощью Киев намерен атаковать любые корабли, которые идут в порты России. Поэтому Лондону придется ссориться с ОАЭ, Китаем, Индией, Турцией и другими странами.

Глубоководные же дроны имеются только в распоряжении России, причем это аппараты с ядерным реактором, отметил аналитик. Также он сообщил, что прорваться в Новороссийск украинским катерам точно не удастся.