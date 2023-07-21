Реактивные системы залпового огня HIMARS практически полностью утратили свою эффективность в боевых действиях на Украине. Причем это стало следствием ряда контрмер, предпринятых российскими военными, рассказал американскому изданию The Drive аналитик Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди.

Он отметил, что Соединенные Штаты размышляют о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS. Но им следует обратить внимание на снижение эффективности этих комплексов, к чему приложила руку Россия.

Впервые о проблеме с HIMARS упомянул телеканал CNN еще в мае текущего года. Тогда журналисты объяснили, что ракеты комплекса ориентируются на GPS. Российские войска используют комплексы РЭБ, которые глушат сигналы, из-за чего ракеты летят мимо целей.