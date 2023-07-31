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Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России – это попытка отвлечь внимание украинцев от происходящего в зоне специальной военной операции. Там Киев терпит одно поражение за другим и стремится максимально это скрыть, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он рассказал «Известиям», что киевский режим отвлекает своих граждан от колоссальных потерь на фронте и неудачного контрнаступления. Однако российская ПВО демонстрирует весьма эффективную работу, перехватывая не только беспилотные аппараты, но и британские ракеты-невидимки Storm Shadow.

Эксперт также заметил, что удары по гражданской инфраструктуре России этими ракетами и переделанными боезарядами комплексов С-200 также наносились, чтобы испортить празднование Дня Военно-морского флота РФ.

«Они пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя и огромных потерь личного состава. Но наши силы ПВО свою задачу выполнили. Это показывает, что мы уже научились справляться с ракетами Storm Shadow», – заявил Дандыкин.

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