Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России – это попытка отвлечь внимание украинцев от происходящего в зоне специальной военной операции. Там Киев терпит одно поражение за другим и стремится максимально это скрыть, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он рассказал «Известиям», что киевский режим отвлекает своих граждан от колоссальных потерь на фронте и неудачного контрнаступления. Однако российская ПВО демонстрирует весьма эффективную работу, перехватывая не только беспилотные аппараты, но и британские ракеты-невидимки Storm Shadow.

Эксперт также заметил, что удары по гражданской инфраструктуре России этими ракетами и переделанными боезарядами комплексов С-200 также наносились, чтобы испортить празднование Дня Военно-морского флота РФ.