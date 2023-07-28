Британский военный аналитик Шон Белл заявил, что в случае провала украинского контрнаступления Запад прекратит предоставлять Киеву военную и финансовую помощь. Тогда киевский режим во главе с Владимиром Зеленским окажется в крайне сложной ситуации.

По словам эксперта, у Киева есть время до конца лета добиться видимых результатов. В противном случае, вера Запада в режим Зеленского значительно пошатнется. А это окажет влияние на дальнейшую военную поддержку.

Также значительное влияние на финансирование Украины окажут предстоящие выборы в США. На сегодняшний день военная и финансовая поддержка, оказываемая Украине американским правительством, в десять раз больше суммарного вклада других стран. По словам Джо Байдена, он «не будет бросать Украину». Однако, по мнению Шона Белла, если в президентской гонке победит Дональд Трамп, то поддержка Киева значительно сократится. В итоге Зеленский потеряет свой главный источник поддержки.