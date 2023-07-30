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На Авдеевском направлении российские военные одним выстрелом из гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили украинский танк. «Известия» сообщают, что боевая машина в этот момент достаточно быстро перемещалась, но для бойцов Южного военного округа движущиеся цели не представляют никакой сложности.

Корректировщики заметили несколько танков ВСУ, двигавшихся вдоль лесополосы. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» получил координаты цели и тут же приступил к наведению орудия.

Несмотря на то, что танк двигался, его уничтожили одним точным прямым ударом. Снаряд разворотил боевую машину противника и вызвал детонацию боекомплекта. О судьбе экипажа ничего неизвестно, но можно предположить, что выбраться из танка и спастись враги не успели.

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