На Авдеевском направлении российские военные одним выстрелом из гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили украинский танк. «Известия» сообщают, что боевая машина в этот момент достаточно быстро перемещалась, но для бойцов Южного военного округа движущиеся цели не представляют никакой сложности.

Корректировщики заметили несколько танков ВСУ, двигавшихся вдоль лесополосы. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» получил координаты цели и тут же приступил к наведению орудия.

Несмотря на то, что танк двигался, его уничтожили одним точным прямым ударом. Снаряд разворотил боевую машину противника и вызвал детонацию боекомплекта. О судьбе экипажа ничего неизвестно, но можно предположить, что выбраться из танка и спастись враги не успели.