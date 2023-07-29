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Россия продолжает наносить удары возмездия за террористическую атаку Киева на Таганрог. Сегодня, 29 июля, мощные взрывы прогремели в Запорожье. «Военная хроника» сообщает, что ракеты «Искандер» успешно преодолели системы противовоздушной обороны и поразили намеченные цели.

Отмечается, что ПВО Украины в очередной раз сплоховала. Сирена воздушной тревоги заработала в подконтрольном Киеву Запорожье только после первого взрыва. Перехватит «Искандеры» противнику также не удалось.

Украинские пропагандисты пишут о попадании ракет «по открытой местности». Куда именно попали боезаряды, не уточняется.

Напомним, ВСУ 28 июля атаковали Таганрог ракетами С-200, в результате террористического удара пострадали люди. В тот же день ВС РФ нанесли удар возмездия по Днепропетровску и уничтожили штаб с наемниками НАТО.

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