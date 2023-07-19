взрывы в Одессе
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Военные корреспонденты рассказали о подробностях массированного удара возмездия. Портал «Русская весна» отмечает, что взрывы в Одессе и области гремели больше часа.

Так, ракетами «Калибр» нанесен удар по району Рыбного порта в Совиньоне. Взрывы в Ильичевске (переименован в Черноморск) привели к возгоранию, сейчас, по словам местных жителей, в городе чувствуется стойкий запах гари.

После ударов ракетами «Калибр» в небо была поднята стратегическая авиация. Ракеты Х-22 угрожали Затоке и Коблево, взрывы в Одессе и пригородах продолжались также из-за атаки дронами-камикадзе «Герань-2».

Власти региона призывали жителей находиться в укрытиях или как минимум выходить в коридоры, соблюдая «правило двух стен». Также они в очередной раз успокаивали граждан разговорами о «безупречной работе ПВО», которая якобы сбила все воздушные цели. Пожары и детонацию объясняют «падением обломков». Впрочем, в подобные сказки давно никто не верит.

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