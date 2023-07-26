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Оборонительная операция ВС РФ к югу от Артемовска становится все более сложной. Украинские ВС постоянно перебрасывают новые силы в район Клещеевки, элитные штурмовые группы несут колоссальные потери, но не прекращают атаковать позиции ВС РФ. 25 июля они сумели зайти нга южные окраины населенного пункта, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщают, что украинские ВС перекрыли дорогу, которая ведет от Кодемы и пошли в новое наступление. Далее они начали продвижение к Андреевке и Курдюмовке. Российским военным потребовалось привлекать резервы, чтобы отразить атаку и удержать линию фронта.

В районе Клещеевки идут ожесточенные бои, противник постоянно наносит артиллерийские удары и задействует авиацию. Российская артиллерия бьет в ответ, также используются дроны-камикадзе «Ланцет», хорошо зарекомендовавшие себя в уничтожении техники.

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