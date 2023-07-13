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В Киеве в ночь на 13 июля прозвучала серия взрывов. Местные власти традиционно заявляют, что это украинская ПВО сбивала дроны-камикадзе «Герань-2», которые атаковали столицу.

Портал «Русская весна» сообщает, что взрывы гремели около получаса, не прекращаясь. По словам представителей Киевской городской военной администрации, больше всего досталось Соломенскому району, где зафиксировано падение многочисленных обломков. Экстренные службы работают на местах, нанесенный ущерб и количество пострадавших устанавливается.

Помимо Киева, под ночную атаку попал также Кировоград (после «декоммунизации» – Кропивницкий). Местные жители написали о нескольких мощных взрывах, но подробности о них пока отсутствуют.

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