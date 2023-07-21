Военный корреспондент Дмитрий Стешин в издании «Комсомольская правда» рассказал о своем пути в Крым по сухопутному коридору вдоль Азовского моря. После произошедшего теракта на Крымском мосту большинство людей стали вынуждены выезжать из Крыма или заезжать на полуостров через сухопутный коридор, находящийся в новых регионах Российской Федерации.

По словам журналиста, от КПП «Новоазовск» к Чонгару 386 километров. Путь, конечно не близкий, однако с учетом того, что паромы не работают после девяти вечера и в очереди на него можно простоять ни одни сутки, то лучше выбрать путь по «Азовскому коридору».

На своем пути в районе трасы под Мелитополем (Запорожская область) Стешин встретил водителя из Мурманской области. Мужчина поинтересовался у журналиста, правильно ли он едет на Чонгар. Оказывается северянин заехал через новый пункт пропуска Весело-Вознесенска в ДНР, о котором еще мало кому известно.

Следующая остановка Стешина была под Бердянском, а вот последней точкой уже стал КПП «Новоазовск». Журналист в своем материале дал несколько ценных советов путешествующим. Главные из них: полный бак бензина, наличие офлайн карт ДНР, Запорожской и Херсонской областей, наличие всех документов под рукой, внимательность на дорогах, запас воды и еды.