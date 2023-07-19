Две ночи подряд российские ВС наносили удары по Одессе – по тем военным объектам, на которых готовился террористический акт на Крымском мосту. Военный корреспондент Александр Сладков назвал город «объектом сосредоточенного огня». Взрывы в Одессе стали одним из ударов возмездия за теракт.

Он рассказал, что в ходе боевых действий одна из сторон иногда задействует такой тактический прием – огонь всех подразделений сосредотачивается на одной цели. Именно его использовали российские ВС, только вместо стрелкового оружия применили дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

В ночь на 19 июля в Одессе, Черноморске и других населенных пунктах области прогремела целая серия взрывов. Целями стали морские порты, а также другие объекты, использованные боевиками ВСУ для подготовки атаки на Крымский мост. Удар возмездия оказался самым массированным с момента начала специальной военной операции – взрывы в Одессе и региона звучали около двух часов подряд.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате взрывов в Одессе поражены склады с горючим, места базирования безэкипажных катеров и остальные намеченные цели. На нескольких объектах детонация боеприпасов и пожары продолжаются до сих пор.