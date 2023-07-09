ВС Украины в районе Пятихаток в Запорожской области задействовали новую тактику. Однако и она привела к крупным потерям живой силы, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что на этот раз командование ВСУ решило бросить свои подразделения в бой без прикрытия тяжелой техники. Наступление на Ореховском направлении осуществлялось при весьма интенсивной поддержке артиллерии, но новая тактика не принесла Киеву желаемых результатов.

Подразделениям ВСУ пришлось отступать на исходные позиции, при этом радиоперехваты свидетельствуют о серьезных потерях убитыми и ранеными.

Напомним, ранее эксперты неоднократно заявляли, что без наличия авиации и большого количества средств ПВО украинская армия не сможет добиться каких-либо успехов в контрнаступлении. На стороне России – подавляюще превосходство в воздухе, которому Киеву нечего противопоставить.