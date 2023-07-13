Движущаяся в сторону Москвы колонна с бойцами ЧВК «Вагнер» была замечена на автомобильной дороге М4 «Дон». Очевидцы успели снять на видео колонну «вагнеровцев» без тяжелой военной техники, передвигающуюся по автомобильной дороге в сопровождении полиции. Соответствующие кадры опубликовал в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, похоже начался процесс передислокации бойцов ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей. На автомобильной дороге М4 «Дон» была замечена длинная колонна «вагнеровцев», состоящая из легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. При этом некоторые очевидцы сообщают, что некоторые автобусы были с белорусскими номерами, что может свидетельствовать о конечном пункте назначения российских бойцов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о приемке тяжелой военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер». На баланс минобороны поступили танки, в том числе и модель Т-90, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», ЗРК «Панцырь», буксируемые гаубицы, минометы, тягачи, различные версии бронетранспортеров и другая вспомогательная техника.