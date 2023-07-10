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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видеозапись, на кадрах которой российские военные уничтожают украинскую бронетехнику с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Обнаружили и расстреляли вражеские бронемашины бойцы 58-го отдельного батальона спецназа, рассказал военкор. Он также отметил, что одна из ракет вызвала детонацию боеприпасов. Не исключено, что вместе с техникой была уничтожена и машина снабжения, загруженная снарядами.

На записи видно, как сперва раздается несколько взрывов, а затем начинается настоящее светопреставление с детонацией боекомплекта.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения украинской техникой управляемыми ракетами с вертолета Ка-52 «Аллигатор».

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