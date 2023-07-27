Военный журналист Алексей Борзенко в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировал материал издании New York Times о начале основного этапа контрнаступления украинской армии. По мнению военкора, уже к осени контрнаступление ВС Украины закончится.

Борзенко подчеркнул, что «основной этап контрнаступления украинской армии подразумевает под собой введение в бой основных сил и резервов». При этом, бросая на штурм хорошо укрепленных позиций российской армии свои основные силы, командование вооруженных сил Украины может допустить роковую ошибку, считает военкор. В таком случае уже к осени украинское контрнаступление завершится.

До сих пор попытки штурмовать линию обороны ВС России на Запорожском и Южно-Донецком направлениях не принесли значимых успехов для украинской армии. Военкор сообщил, что только за одни сутки ВС Украины теряют от 600 до 700 военнослужащих. Введение в бой своих элитных подразделений, которые прошли подготовку в Германии, Польше и Великобритании, станет началом конца для киевского режима.

Военкор выразил мнение, что украинским контрнаступлением руководят генералы НАТО, не способные адекватно просчитывать последствия своих действий на поле боя. Поскольку военное руководство альянса за последние 70 лет не принимало участие в настоящем большом военном конфликте.