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Украинские ВС стягивают силы в Купянск и занимают подвалы жилых домов, готовясь к наступлению российских войск. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-каналы сообщает, что отношение к жителям города у военных крайне негативное.

Боевики ВСУ называют гражданских «коллаборантами» и «ждунами», не без оснований считая, что те дожидаются прихода России.

Жители помнят, что войска РФ быстро навели порядок в городе, чего нельзя сказать об украинских властях. Сейчас полиция хоть и приезжает на вызовы, но ничего не делает, из-за чего в Купянске разграбили почти все магазины, многие из них вообще закрылись.

По словам авторов публикации, гражданские в Купянске перестали погашать задолженности по коммунальным платежам и кредитам украинских банков. Они надеются, что Россия освободит их в ближайшее время. Обстановка на Купянском направлении этому сейчас способствует.

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