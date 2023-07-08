Годовалая внучка Виктора Дробыша по имени Шанти получила травму головы в результате падения на детской площадке из-за чего была помещена в реанимацию. Об этом сообщила невестка российского композитора Саша Гуркова.

По словам Гурковой, сейчас с дочерью все хорошо. Однако три дня ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации. Саша рассказала, что врачи не давали никаких прогнозов, а лишь называли какие-то страшные диагнозы. Выпускница «Фабрики звезд» отметила, что девочка упала с горки, получив серьезную травму головы.

«Эта бандитка сломала себе голову в прямом смысле этого слова, и я погружусь в трехдневный ад реанимаций, наркозов, страшных прогнозов и жуткого стресса. В итоге нам повезло», – написала Гуркова на своей страничке в популярной соцсети.

Александра Гуркова воспитывает четырех детей от сына Виктора Дробыша Валерия. Многодетная мама написала, что матерям не стоит бояться просить о помощи, ведь женщинам тоже необходим отдых.