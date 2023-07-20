Массированный удар по центру Одессы спровоцировал пожар. Возгорание произошло на площади в 300 квадратных метров, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, после серии взрывов в городе зафиксированы масштабные разрушения. Сильно пострадало одно из административных зданий, однако какое именно, не уточняется. Кроме того, вспыхнул пожар, который в настоящий момент тушат представители экстренных служб.

В ночь на 20 июля ВС РФ атаковали Одессу, причем местные власти говорят о трех волнах ударов. Последняя из них с ракетами «Калибр» и «Оникс» позволила практически беспрепятственно поразить все намеченные цели. Помимо Одессы, удар наносился по порту Черноморска (Ильичевска).