Германия ведёт против России “дипломатическую войну”. В течение более полутора лет из ФРГ было выслано свыше 70 сотрудников посольства и консульств. А вместе с членами их семей речь идёт сотнях высланных россиян. Об этом “Ленте.ру” рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, позиция Германии является “разрушительной” для отношений Москвы и Берлина и ущемляет права россиян, которые на протяжении долгого времени проживают в стране – таких в ФРГ сотни тысяч. В настоящее время немецкие власти отозвали согласие на работу четырёх генеральных консульств России, которые были расположены в крупных городах. Пока они продолжают свою деятельность, но она будет остановлена до конца года. Останется только российское генконсульство в Бонне и посольство в Берлине.

Нечаев подчеркнул, что Россия не может не реагировать на недружественные действия Берлина, хотя Москва никогда не была инициатором ограничения дипломатических контактов.