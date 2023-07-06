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В ночь на 6 июля ракетным ударом ВС РФ во Львове был уничтожен пункт размещения иностранных наемников. Украинские ВС приспособили для этой цели четырехэтажное здание бывшего студенческого общежития, сообщил портал «Военное дело».

На этом объекте Киев собирал не только наемников, но и украинских военных для переброски в зону проведения специальной операции. В настоящий момент продолжается спасательная операция экстренных служб, которые извлекают из-под завалов ликвидированных военнослужащих.

Кроме того, ракеты «Калибр» поразили и другие объекты так называемого военного треугольника – автопарк, на территории которого находился склад ГСМ, казармы бывшего военно-политического училища и здание Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Один из местных жителей рассказал, что удар ВС РФ был самым мощным с момента начала СВО, ранее таких атак на Львов не проводилось.

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