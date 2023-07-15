Штурмовая авиация ВКС России нанесла несколько десятков ударов по скоплениям техники и личного состава противника в районе населенного пункта Пятихатки. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Также он сообщил об уничтоженной технике ВСУ. В Новоданиловке была ликвидирована одна ББМ, в Омельнике и Преображенке – две буксируемые артиллерийские установки, неподалеку от Мирного под удар попал минометный расчет, недалеко от Степового – вражеский танк.

ВСУ не отвечали на атаки и не пытались начать активные контратакующие действия. Они осуществляли перегруппировку сил, а также проводили разведывательные мероприятия, добавил Чехов.

Напомним, что в боях за Пятихатки ВСУ продолжают нести крупные потери в живой силе и технике.