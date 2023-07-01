1 июля на Волге во время заплыва погиб прокурор Чувашии Андрей Фомин. Вице-премьер республики Дмитрий Краснов выразил соболезнования родным и близким Фомина, а также рассказал о подробностях его гибели.

Он отметил, что прокурор был отличным пловцом и ничто не предвещало трагедии.

«Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем», – написал Краснов в своем телеграм-канале.

Также Краснов добавил, что Фомин без особого труда преодолел ту же дистанцию в 2022 году. Он регулярно тренировался, поражая коллег своим упорством.

Напомним, что Фомин находился в 150 метрах от берега, когда у него остановилось сердце. Прокурора оперативно вытащили из воды и пытались оказать первую помощь, однако он все же скончался.