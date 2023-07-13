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Младшая дочь Михаила Пореченкова, 18-летняя Мария, управляя автомобилем марки Mercedes, наехала на 18-летнего молодого человека, передвигавшегося на скутере по территории одного из подмосковных поселков. В результате ДТП парень получил серьезные травмы и был доставлен в отделение реанимации. Как сообщает издание “Комсомольская правда”, теперь стало известно, что Мария была зачислена на первый курс престижного театрального вуза, чтобы в будущем стать актрисой.

Девушка закончила престижную православную гимназию, где обучение осуществляется на платной основе. Всего в этом году на первый курс Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина, было зачислено 11 юношей и 14 девушек, в том числе и Марию Пореченкову. Срок обучения в вузе составляет 4 года.

Народный артист Российской Федерации, 54-летний актер Михаил Пореченков является отцом пятерых детей. Троих детей ему родила художник Ольга Пореченкова, а еще двое старших детей остались у актера после предыдущих отношений.

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