ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная российская телеведущая и блогер решилась закрыть свой массажный салон в столице России. Ранее экс-звезда «Дома-2» в соцсетях проводила марафоны по самомассажу лица – фейсбилдингу. Затем она открыла в Москве студию по массажу.

Отмечается, что Боня открыла свой массажный салон еще в 2021 году. По какой причине телеведущая приняла решение закрыть бизнес – достоверно не известно. Однако сообщается, что принадлежащее Боне ООО «Фейс Скульптор» сейчас находится на стадии ликвидации.

Продвигая свой бизнес Боня утверждала, что эффект от подобной гимнастики лица лучше, чем от филлеров и других уколов красоты. Но когда стало известно, что Вика решилась на продление молодости с помощью пластики, то, по всей вероятности, бизнес понес убытки.

Ранее Виктория Боня опровергла слухи о хирургическом увеличении своих ягодиц. По ее словам, поддерживать отменную физическую форму ей помогают приседания с утяжелителем. Блогер рассказала, что ежедневно приседает по 150  раз в день с весом в 20 кг.

Вам может понравиться

Русский Кен считает, что в фильм «Барби» вместо постаревшего Райана Гослинга надо было взять его

Егор с нетерпением ждал выхода нового фильма «Барби» в русский прокат, но когда он узнал об актерском составе, он был разочарован. Вместо постаревшего Райана Гослинга, он хотел бы увидеть на

Серийный похититель шоколада был задержан в Самаре

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что в городе был задержан похититель практически сотни плиток шоколада из трех магазинов. Правоохранители задержали 18-летнего вора. Отмечается, что сотрудники магазинов обратились по

Русская Барби Анжелика Кенова планирует совместить просмотр двух противоположных картин – «Барби» и «Оппенгеймер»

Модель из России, внешность которой все сравнивают с куклой Барби, Анжелика Кенова заявила, что с нетерпением ждет премьеры голливудской картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях,