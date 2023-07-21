Популярная российская телеведущая и блогер решилась закрыть свой массажный салон в столице России. Ранее экс-звезда «Дома-2» в соцсетях проводила марафоны по самомассажу лица – фейсбилдингу. Затем она открыла в Москве студию по массажу.

Отмечается, что Боня открыла свой массажный салон еще в 2021 году. По какой причине телеведущая приняла решение закрыть бизнес – достоверно не известно. Однако сообщается, что принадлежащее Боне ООО «Фейс Скульптор» сейчас находится на стадии ликвидации.

Продвигая свой бизнес Боня утверждала, что эффект от подобной гимнастики лица лучше, чем от филлеров и других уколов красоты. Но когда стало известно, что Вика решилась на продление молодости с помощью пластики, то, по всей вероятности, бизнес понес убытки.

Ранее Виктория Боня опровергла слухи о хирургическом увеличении своих ягодиц. По ее словам, поддерживать отменную физическую форму ей помогают приседания с утяжелителем. Блогер рассказала, что ежедневно приседает по 150 раз в день с весом в 20 кг.