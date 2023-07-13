После недавнего мятежа, организованного Евгением Пригожиным, большинство россиян изменили свое отношение к ЧВК «Вагнер». Относительно этих событий высказались многие артисты отечественной эстрады.

Журналисты пообщались с российской певицей Викой Цыгановой, которая ранее выпускала песню, посвященную бойцам ЧВК «Вагнер», и узнали, собирается ли артистка исключать из своего репертуара данную композицию.

На этот вопрос ответил супруг и продюсер певицы Вадим Цыганов. По его словам, песня, исполняемая Викой, никакого отношения к политике не имеет. Она была посвящена бойцам, которые ценой своей жизни защищают Родину, но никак не руководству, принимающему порой неверные решения.

Цыганов подчеркнул, что вычеркивать песню из репертуара артистка не собирается, та как поддерживает всех российских бойцов, находящихся на передовой. «Им вечная слава. И падшим, и живым героям — вечная слава», – зарезюмировал продюсер.