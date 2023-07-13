ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеороликом, снятым во время ее поездки в Турцию, где она попыталась сесть на верблюда, но неудачно уронила его.

На видео запечатлено, как верблюд находится на берегу моря в компании своего хозяина. Мужчина пригласил Славу покататься на верблюде, но в результате верблюд упал на бок под весом певицы.

В комментарии к видео Слава написала: «Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлось без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься!».

Однако подписчики Славы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) выразили свое недовольство таким развлечением артистки. Они указали на то, что длительная эксплуатация верблюдов может наносить им вред и приводить к истощению животных, а также возможности перелома позвоночника у верблюда.

Вам может понравиться

ВТБ: почти в 4 раза вырос спрос на автокредиты для покупки машин из Китая

Эксперты ВТБ зафиксировали повышенный интерес у россиян к китайским машинам. С января по июнь на покупку продукции автопрома КНР было выдано примерно 7 тысяч кредитов на общую сумму 12,5 миллиардов

Самцы паутинных клещей “раздевают” самок перед спариванием, сдирая с них кожу

Ученые Венского университета рассказали о наблюдениях за паутинными клещами. Особенно заинтересовал их процесс спаривания, который сильно отличается от любых других животных и насекомых. По словам исследователей, клещи-самцы после достижения самками

Фанаты «Оппенгеймера» заранее подвергли критике секс-сцену в фильме

Будущие зрители предстоящей картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» уже заранее подвергли критике секс-сцену из фильма с участием актера Киллиана Мерфи. На реакцию потенциальных фанатов «Оппенгеймера» обратили внимание авторы издания New York