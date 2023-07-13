Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеороликом, снятым во время ее поездки в Турцию, где она попыталась сесть на верблюда, но неудачно уронила его.

На видео запечатлено, как верблюд находится на берегу моря в компании своего хозяина. Мужчина пригласил Славу покататься на верблюде, но в результате верблюд упал на бок под весом певицы.

В комментарии к видео Слава написала: «Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлось без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься!».

Однако подписчики Славы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) выразили свое недовольство таким развлечением артистки. Они указали на то, что длительная эксплуатация верблюдов может наносить им вред и приводить к истощению животных, а также возможности перелома позвоночника у верблюда.