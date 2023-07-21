Более 200 тысяч артиллерийских снарядов получила Украина от Великобритании. Это в 15 раз больше, чем планировалось изначально. Предполагалось, что Киев получит от Соединённого Королевства только 16 тысяч снарядов. Такие данные привёл глава британского Минобороны Бен Уоллес – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Точное число снарядов, которое Великобритания передала Украине, глава британского военного ведомства не привёл. При этом Уоллес добавил, что Киев получил от британцев “значительное число” военной техники.

По данным, которые приводит ТАСС, объём военной помощи, оказанной Украине Великобританией, оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Предполагается, что в 2023 году Лондон выделит киевскому режиму военной помощи примерно на такую же сумму. Великобритания уже поставила на Украину танки Challenger 2, РСЗО M270, дальнобойные ракеты Storm Shadow и многое другое.

Страны Запада начали усиленно накачивать вооружением Украину после того, как стартовала специальная военная операция России по защите населения Донбасса. Наиболее крупный объём военной помощи на сегодня оказали США. Общая стоимость переданного Киеву вооружения от Вашингтона оценивается в сумму 50 миллиардов долларов.