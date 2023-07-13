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Шоу “Модный приговор”, по всей видимости, уже не выйдет на “Первом канале”. Во всяком случае, в существующем формате – он “устарел”. Об этом заявил ведущий телепрограммы историк моды Александр Васильев. Его слова, сказанные в интервью ютуб-каналу Александра Добровинского, приводит “Газета.ру”.

Васильев отметил, что формат “Модного приговора” фактически “умер”. Почему это произошло, историк моды не уточнил, но добавил: у него есть уверенность, что шоу, которые строятся на преображении героя и его переодевании, себя не исчерпали, и на смену “Модному приговору” придёт что-то иное.

“Модный приговор” перестал выходить в эфир “Первого канала” с начала весны прошлого года. Тогда на фоне стартовавшей специальной военной операции из телеэфира были убраны все развлекательные программы. Часть из них на тот же “Первый канал” не вернулась до сих пор.

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