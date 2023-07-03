В некоторых отраслях экономики России заметен сильный дефицит кадров. Он не решается даже увеличением окладов соискателям. Найти квалифицированных сотрудников в некоторых случаях просто невозможно. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на участников рынка.

Особенно остро стоит проблема в промышленности. По данным Банка России, за последние четверть века здесь зафиксирован самый большой дефицит кадров. Крупные компании, работающие в реальном секторе, за последнее время значительно увеличили заработную плату (в отдельных случаях даже на 50%), однако желающих работать от этого больше не стало.

Ряд экономистов высказывают опасения относительно такой стратегии поведения компаний. Дело в том, что, в условиях медленного роста производительности труда, дефицита рабочих рук и так далее увеличение зарплаты ведёт не к решению проблем, а лишь разгоняет инфляцию.