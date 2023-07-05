Устройства производства американской компании Apple не должны применяться в решении рабочих вопросов. Чиновникам Минпромторга РФ запретят пользоваться соответствующими гаджетами в рабочих целях с 17 июля. Распоряжение об этом уже издано и подписано – на него ссылается издание “Ведомости”. Подлинность документа подтвердил один из источников СМИ.

Причиной отказа от “яблочной” техники эксперты называют вопросы безопасности. Ранее появлялась информация, что Apple тесно сотрудничает со спецслужбами США. Это ставит под сомнение безопасность личной и конфиденциальной информации, которая передаётся через айфоны или айпэды.

В распоряжении Минпромторга подчёркивается, что пользоваться техникой от Apple в рабочих коммуникациях запрещается с указанной даты не только непосредственно сотрудникам министерства, но и подведомственным организациям.