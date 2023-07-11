Флоранс Илли, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, продемонстрировала фигуру в купальнике. Сейчас Флоранс находится на отдыхе в Италии. Свой снимок она подписала лаконично «Жизнь прекрасна». На фото знаменитость запечатлена в достаточно эффектном бикини с анималистическим принтом.

Подписчики Илли оставили множество комментариев под опубликованным фото. Многие восхитились фигурой женщины, отметив, что Флоранс выглядит просто великолепно. «Какая красивая женщина», «Потрясающая фигура», «Шикарная» – написали подписчики Флоранс Илли.

Отмечается, что вдова знаменитого оперного певца улетела в Италию вместе со своей 16-летней дочерью. У Дмитрия Хворостовского в браке с Флоранс родилось двое детей – сын Максим и дочь Нина. А от первой жены, Светланы Ивановой, у певца родились близнецы Александра и Даниэль. Также у него есть падчерица Мария, которую Хворостовский официально удочерил. По словам вдовы артиста, его дети общаются между собой, находясь в хороших отношениях.