Для Украины и Североатлантического альянса важнейшую роль в логистике исполняет Одесса. Используя возможности, открываемые зерновой сделкой, суда везут хлеб в Европу, а обратно доставляют диверсантов, рассказал депутат Госдумы Анатолий Васерман изданию “Аргументы и Факты”.

Он напомнил, что именно с зерновым коридором связывают подрыв Крымского моста и ряд других атак ВСУ на бухту Севастополя. Помимо этого, Вассерман уверен, что суда с зерном после разгрузки везут на Украину вооружение и технику Североатлантического альянса.

Одесса, по мнению депутата, является одним из самых серьезных каналов поставки оружия на Украину. НАТО использует город в качестве крупного логистического центра. И единственный способ остановить это – освобождение Одессы. В этом случае Альянс будет вынужден искать другие пути снабжения ВСУ, но столкнется с серьезными проблемами.

Также Вассерман уверен, что после освобождения Одессы подавляющее большинство жителей города вздохнет с облегчением. Ведь сегодня именно одесситы подвергаются самой жесткой насильственной мобилизации в украинскую армию.