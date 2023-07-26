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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев обратился к российским спортсменам с призывом следить за своим языком после скандала, случившегося после заявления двухкратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

По словам Валуева, каждый российский спортсмен должен отдавать себе отчет, что все их публичные заявления могут иметь последствия. Поэтому необходимо хорошо разбираться в предмете своей беседы, в ином случае лучше просто промолчать. «Идеологическое оружие направлено против нашей страны», – резюмировал российский депутат Госдумы.

Напомним, что 12 июля издание El Digital Sur опубликовало материал о бывшей российской спортсменке Елене Исинбаевой, которая в настоящий момент проживает на острове Тенерифе. После чего Исинбаева на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» написала, что ее воинское звание и все награды, полученные от спортивного сообщества ЦСКА, носят «номинальный характер».

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