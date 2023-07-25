ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный советский актер театра и кино Валентин Смирнитский, запомнившийся зрителю своей яркой ролью в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», поделился воспоминаниями от посещения города Львова (Западная Украина) во времена СССР. Во Львове снималось часть сцен знаменитого фильма о мушкетерах, в котором Смирницкий играл Портоса.

По словам актера, представленная в фильме королевская резиденция и кадры «города Парижа» были отсняты в декорациях Львова. Смирнитский рассказал, что по работе часто бывал на Западной Украине. Поэтому многие местные деятели искусства стали для него близкими друзьями.

В те времена никогда не было острых нападок по поводу национальности. Различия между русскими и украинцами демонстрировались только в шуточной форме. «Шутки “хохол-москаль” — они проскальзывали иногда в компаниях, особенно во время застолий, но мы не обращали на это внимания и не могли представить себе, что это дойдёт до такого», – рассказал артист.

Вам может понравиться

Frontiers: польские ученые нашли безопасную для здоровья альтернативу зубной пасте с фтором

Группа ученых из Познанского медицинского университета в Польше провела исследование с целью определить, какая зубная паста сможет обеспечить надежную защиту от кариеса. Результаты эксперимента польских ученых были опубликованы на портале

Турэксперты проинформировали, где можно недорого отдохнуть у моря

Турция и Египет, которые много лет были наиболее популярными местами отдыха российских туристов, в этом году сильно подорожали. Кто-то по инерции все же выбирает эти направления, а кто-то ищет альтернативные

Скончался народный артист Эдуард Лабковский

Оперный и эстрадный певец, народный артист России Эдуард Лабковский скончался 22 июля. Исполнитель не дожил до своего 85-лететия всего лишь два дня. Самой известной композицией, исполняемой артистом, можно считать «Незримый