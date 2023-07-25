Известный советский актер театра и кино Валентин Смирнитский, запомнившийся зрителю своей яркой ролью в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», поделился воспоминаниями от посещения города Львова (Западная Украина) во времена СССР. Во Львове снималось часть сцен знаменитого фильма о мушкетерах, в котором Смирницкий играл Портоса.

По словам актера, представленная в фильме королевская резиденция и кадры «города Парижа» были отсняты в декорациях Львова. Смирнитский рассказал, что по работе часто бывал на Западной Украине. Поэтому многие местные деятели искусства стали для него близкими друзьями.

В те времена никогда не было острых нападок по поводу национальности. Различия между русскими и украинцами демонстрировались только в шуточной форме. «Шутки “хохол-москаль” — они проскальзывали иногда в компаниях, особенно во время застолий, но мы не обращали на это внимания и не могли представить себе, что это дойдёт до такого», – рассказал артист.