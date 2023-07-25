К пяти регионам Украины, которые попали под удары ВС РФ ночью и утром 25 июля, добавилась еще и Житомирская область. Там прогремели взрывы, вызванные предположительно ударами дронов-камикадзе «Герань-2».

В регионе была объявлена воздушная тревога, местные власти призвали жителей немедленно отправляться в укрытия.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях. Российские ВС уже больше недели наносят удары по военным объектам на Украине после теракта на Крымском мосту.

Несколько ночей подряд мощные атаки проводились на портовую инфраструктуру Одесской области. Помимо самого центра региона, под удар попали Черноморск, Измаил и Рени.